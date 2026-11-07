تأمین مالی شبکه بانکی با رشد ۷۵ درصدی به مرز ۱۰ هزار همت نزدیک شد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اعلام این رقم، از اولویت‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای برای هدایت منابع به تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با اشاره به نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در این استان اظهار کرد: این نسبت پس از کسر سپرده قانونی به حدود ۸۵ درصد رسیده که بالاتر از متوسط کشور است.

وی مجموع تسهیلات پرداختی، اعتبارات و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور را ۹ هزار و ۶۸۰ همت اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با ۱۲ ماه گذشته ۷۵ درصد رشد داشته است. به گفته وی، استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای افزایش یافته و سیاست بانک مرکزی نیز بر اولویت‌بخشی به این ابزار‌ها برای هدایت منابع به بخش واقعی اقتصاد استوار است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شرایط جنگ و آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های اقتصادی و شبکه بانکی وارد شد، افزود: با وجود حملات و تهدید‌های سایبری، بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی تلاش کرد پایداری شبکه بانکی و نظام پرداخت حفظ شود و روند انتشار اسکناس و ارائه خدمات پرداخت نیز با اختلال مواجه نشود.