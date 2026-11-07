پیکر این شهدا شامگاه امشب وارد بیرجند و مراسم استقبال با حضور مردم و خانواده شهدا در آستان امام زادگان باقریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ پیکر این شهدا از فردا تا ۲۱ آبان در همه شهرستان‌های استان تشییع می‌شوند.

مردم شهرستان‌های بیرجند، طبس و سرایان فردا میزبان شهدا خواهند بود.

مراسم شب وداع با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیت‌الله شهید رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

پیکر دو شهید همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در بیرجند و قائنات تدفین می‌شود و پیکربقیه شهدا به تهران برخواهد گشت.