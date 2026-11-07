جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران انتظامی شهرستان خمیر یک دستگاه کامیون کشنده قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ علی عزیزیان گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجیشهرستان خمیر شب گذشته حین کنترل خودرو‌های عبوری محور کهورستان به لارستان به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی گفت: ماموران جهت بررسی خودرو را متوقف و پس از بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های پلیس، دریافتند که پلاک نصب شده بر روی این خودرو متعلق به کامیون دیگری بوده و خودرو مذکور به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده است.

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سرهنگ عزیزیان افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر وبا تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد