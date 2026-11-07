به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین دانش‌آموختگی دستیاران سال چهارم و معارفه دستیاران جدید گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.





آیین تجلیل از پیشکسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس با حضور سردار یحیی الهی و نماینده ولی‌فقیه در کردستان برگزار شد



مسابقات استانی مهارت سربازان وظیفه با حضور ۲۶ شرکت‌کننده در سه رشته برق، تأسیسات و اتومکانیک در سنندج برگزار شد.



سنندج از ۲۳ تا ۲۶ آبان میزبان جشنواره ملی رویش با حضور ۴۵۰ دانشجو و معرفی ۱۶۹ اثر برگزیده خواهد بود.