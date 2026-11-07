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چند خبر گوناگون از شهرهای مختلف کردستان در این بسته خبری گرداوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین دانشآموختگی دستیاران سال چهارم و معارفه دستیاران جدید گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.
آیین تجلیل از پیشکسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس با حضور سردار یحیی الهی و نماینده ولیفقیه در کردستان برگزار شد
مسابقات استانی مهارت سربازان وظیفه با حضور ۲۶ شرکتکننده در سه رشته برق، تأسیسات و اتومکانیک در سنندج برگزار شد.
سنندج از ۲۳ تا ۲۶ آبان میزبان جشنواره ملی رویش با حضور ۴۵۰ دانشجو و معرفی ۱۶۹ اثر برگزیده خواهد بود.