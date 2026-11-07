به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور اظهار کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون و در مدت هفت ماه و ۱۵ روز، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کرده است.

همتی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور گفت: با وجود محدودیت‌های درآمدی و شرایط دشوار صادرات نفتی و غیرنفتی، بانک مرکزی با پیش‌بینی نیاز‌های کشور و مدیریت منابع، تأمین ارز کالا‌های اساسی را در اولویت قرار داده است. به گفته وی، تاکنون کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی در بازار وجود نداشته و تأمین مواد اولیه تولید و دارو نیز ادامه خواهد یافت.

رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیریت تورم و حفظ انضباط پولی، تأمین منابع ارزی موردنیاز واردات و پشتیبانی از تولید را از اولویت‌های مهم برشمرد و تأکید کرد: باید میان حمایت از تولید و مدیریت نقدینگی و کنترل تورم تعادل برقرار شود؛ چراکه کنار گذاشتن انضباط پولی می‌تواند به تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم منجر شود.

وی با اشاره به عملکرد اعتباری شبکه بانکی از ابتدای سال گفت: تاکنون بیش از ۹ هزار همت اعتبار پرداخت شده که بیش از ۷۵ درصد آن به کسب‌وکار‌ها اختصاص داشته است. بخش عمده این اعتبارات نیز برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اهداف اقتصادی دشمن در جریان جنگ گفت: دشمن به‌دنبال فروپاشی اقتصادی، ایجاد ابرتورم، قطع درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات و متوقف کردن روند تولید بود، اما با ایستادگی مردم و تلاش مجموعه‌های مختلف، به اهداف خود دست نیافت و این برنامه‌ها محقق نشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات این بانک برای مدیریت بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی در برابر تلاش‌ها برای افزایش نرخ ارز ایستادگی کرده و اقدامات انجام‌شده در این زمینه طی ۴۰ روز گذشته نتایج مثبتی داشته است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز پس از این دوره روند کاهشی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی تولید و جلوگیری از آسیب دیدن فعالیت بنگاه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، افزود: در عین حال نمی‌توان بدون توجه به منابع موجود، همه تقاضا‌های اعتباری را تأمین کرد و لازم است منابع بانکی با مدیریت دقیق و بر اساس اولویت‌ها تخصیص یابد.

همتی همچنین با اشاره به بازدید از واحد‌های اقتصادی آسیب‌دیده در عسلویه، بر آمادگی بانک مرکزی برای کمک به تأمین مالی روند بازسازی این مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی برای بررسی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر آمادگی دارد و موضوعات مطرح‌شده از سوی مدیران و نمایندگان استان را در جلسات تخصصی دنبال خواهد کرد.