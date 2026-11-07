پیکر‌های مطهر ۱۰ شهید گمنام، با استقبال مردم شهیدپرور آمل، وارد استان مازندران شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با ایام فاطمیه پیکر‌های مطهر ۱۰ شهید گمنام عصر امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ وارد استان مازندران شد و در شهرستان آمل مورد استقبال مردم ولایتمدار و همیشه دیار علویان در صحنه قرار گرفت.

کاروان حامل پیکر‌های مطهر این شهیدان صبح امروز پس از تحویل از معراج شهدای تهران، به سمت استان مازندران حرکت کرد و بعدازظهر امروز در شهرستان آمل در آغوش مردمان هزار سنگر قرار گرفت که از روز‌ها قبل در انتظار آمدن این آلاله‌های زهرایی بودند. مراسم استقبال از این شهدای گمنام از مقابل سپاه ناحیه آمل به سمت آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) برگزار شد.

این مسیر، که از میدان سپاه تا گلزار شهدای امامزاده ابراهیم امتداد داشت امروز میزبان قشر‌های مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استان بود تا بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به هم‌زمانی این میزبانی با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: امسال در ایام فاطمیه میزبان پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام خواهیم بود تا بار دیگر با آرمان‌های شهدا و راه پرافتخار آنان تجدید عهد و پیمان کنیم.

سرتیپ دوم پاسدار احمد برسلانی از عموم مردم ولایت‌مدار مازندران برای حضور در این آیین معنوی دعوت کرد و آن را فرصتی برای بهره‌مندی از فضای روحانی و تجدید میثاق با فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، پس از مراسم استقبال و تشییع در آمل، پیکر‌های مطهر این ۱۰ شهید گمنام در طول هفته در شهرستان‌های مختلف استان حضور خواهند یافت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران گفت: در همین راستا، برنامه‌های فرهنگی و معنوی متعددی از جمله اجتماعات شبانه و مراسم ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها تدارک دیده شده است و در هر یک از شهرستان‌ها یک یا دو شهید گمنام میهمان مردم خواهند بود.

سردار برسلانی تصریح کرد: مراسم تشییع استانی این شهدای گرانقدر، روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ساری برگزار خواهد شد.

حضور پرشور مردم آمل در مراسم استقبال از آلاله‌های خونین، بار دیگر پیوند ناگسستنی دیار هزار سنگر با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت و مشتاقان شهدا را در هوای پاییزی این شهر گرد هم آورد.

مهدی غلامی و گزارش استقبال از شهدای گمنام: