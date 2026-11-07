فرماندار شهرستان رشت با اعلام ۶۸۹ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان اعتبار ابلاغی برای اجرای ۲۲۹ طرح شهرستان در سال جاری، بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و جذب منابع اعتباری جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اسماعیل میرغضنفری در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رشت با اشاره به اعتبارات ابلاغی سال جاری، گفت: مجموع اعتبارات ابلاغ‌شده به شهرستان رشت در سال جاری، ۶۸۹ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان برای ۲۲۹ طرح است که در مقایسه با اعتبار اولیه سال گذشته، به میزان ۵۶۸ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان معادل ۲۱ و ۳ دهم درصد افزایش یافته است.

وی افزود: اعتبار اولیه سال گذشته با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی برای جذب منابع تکمیلی، افزایش ظرفیت اعتباری طرح‌های شهرستان و ابلاغ اعتبارات تکمیلی در طول سال، به ۸۰۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

فرماندار رشت با بیان اینکه اعتبارات امسال در قالب ۲۱ فصل و از ۹ منبع اعتباری ابلاغ شده است، گفت: بیشترین سهم اعتبارات مربوط به فصل مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی با مبلغ ۱۷۰ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که نشان‌دهنده اهمیت طرح‌های مرتبط با منابع آبی و زیرساخت‌های این حوزه در شهرستان است.

اسماعیل میرغضنفری با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی در توزیع اعتبارات و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزود: حوزه‌هایی مانند آب، راه، بهداشت و درمان و ورزش هم از جمله بخش‌های مهم و موردنیاز شهرستان هستند که باید در تخصیص منابع بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به محدودیت قانونی و اختصاص حداکثر ۵ درصد اعتبارات شهرستان رشت به شروع طرح‌های جدید، گفت: طرح‌های جدید هم برای دریافت کد اجرایی باید در کارگروه ماده ۲۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح و بررسی شوند و کسر اعتبار از طرح‌های نیمه‌تمام به نحوی که مانع افتتاح و بهره‌برداری آنها تا پایان مهلت جذب اعتبارات سال ۱۴۰۵ شود، ممنوع است.

فرماندار رشت در ادامه با تأکید بر ضرورت تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب منابع بیشتر از ظرفیت‌های استانی و ملی، گفت: هر دستگاهی که بتواند منابع و آورده اعتباری بیشتری برای اجرای طرح های خود فراهم کند، در فرآیند جابه‌جایی و توزیع اعتبارات مورد توجه و حمایت بیشتری قرار خواهد گرفت.

اسماعیل میرغضنفری همچنین به سهم ۷۲ میلیارد تومانی نمایندگان شهرستان در قالب اعتبارات توازن یک اشاره کرد و خواستار پیگیری و تعامل نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به طرح‌های ملی و مهم شهرستان رشت، گفت: تأمین آب آشامیدنی رشت، مرحله دوم تأسیسات فاضلاب شهر رشت، تعریض و بهسازی مسیر خمام ـ خشکبیجار ـ رشت، ساخت پل‌های زیباکنار، سیاه‌اسطلخ و تخته‌پل از جمله طرح‌های مهم عمرانی شهرستان است که پیگیری و تأمین منابع آنها در بهبود زیرساخت‌های شهرستان نقش مؤثری دارد.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه ارقام و سهم‌های اعتباری در جلسات بعدی و متناسب با روند پیشرفت و میزان تخصیص، دوباره بررسی خواهد شد، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان شهرستان برای افزایش سهم رشت از منابع اعتباری و تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار شد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی هم در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رشت، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ملی برای تکمیل طرح‌های اولویت‌دار، گفت: اعتبارات شهرستانی به تنهایی پاسخگوی حجم نیاز‌ها و طرح‌های زیرساختی شهرستان نیست و باید با پیگیری مستمر، زمینه جذب منابع اعتباری بیشتر از محل ردیف‌ها و ظرفیت‌های مختلف ملی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت طرح‌های حوزه آب و فاضلاب، راه و بهداشت و درمان، افزود: تکمیل طرح‌های زیربنایی در این بخش‌ها به تأمین منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری نمایندگان مجلس، برای بهره‌گیری از اعتبارات ملی و تسریع در اجرای طرح‌ها تلاش کنند.