سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: تیم ما پس از ۱۰ نفره شدن نیز تمرکز خود را از دست نداد و با ارائه نمایشی باکیفیت، موقعیت‌های زیادی خلق کرد و به پیروزی ارزشمندی دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد نکونام در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: ابتدا از هواداران تشکر می‌کنم که در بارش شدید باران، تیم را حمایت کردند و مثل همیشه یار دوازدهم ما بودند. از همه آنان ممنونم.

وی ادامه داد: به امیرحسین حسین‌زاده تبریک می‌گویم که افتخار جدیدی به کارنامه‌اش اضافه کرد. امیدوارم سال‌های سال موفقیت کسب کند و ما نیز از درخشش او لذت ببریم.

نکونام درباره روند بازی بیان کرد: تیم بازی را بسیار خوب، پرفشار و هجومی شروع کرد و دو موقعیت گل داشتیم که در دقیقه ۱۰ می‌توانستیم به گل برسیم، اما در یک صحنه بازیکن ما اخراج شد. همان لحظه اودیل خامروبکوف نیز از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شد و شرایط مطابق انتظار پیش نرفت. به همین دلیل تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کردیم.

سرمربی تراکتور تأکید کرد: واکنش تیم پس از ۱۰ نفره شدن فوق‌العاده بود. این دومین بازی است که پس از ۱۰ نفره شدن، عملکرد بسیار خوبی داریم، به بازی برمی‌گردیم و گلزنی می‌کنیم. این موضوع جای تبریک و تشکر از بازیکنان دارد که با تمام توان تلاش کردند. امروز موقعیت‌های زیادی روی دروازه خیبر خلق کردیم و اجازه ندادیم حریف فرصت و موقعیت خاصی داشته باشد.

وی افزود: می‌توانستیم با اختلاف گل بیشتری پیروز شویم. خیبر نتایج خوبی کسب کرده و معمولاً تیم‌های دیگر را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد. پس از ۱۰ نفره شدن، به‌خوبی به بازی برگشتیم و کنترل مسابقه در اختیار ما بود. تیم تمرکزش را از دست نداد و عملکرد بسیار خوبی داشت. امروز بازیکنان و هواداران سنگ تمام گذاشتند.

نکونام در خصوص نمایش تهاجمی تیمش خاطرنشان کرد: قبلاً هم گفته‌ام که به نفرات و ابزار لازم نیاز داریم. امروز تیم ما بازی برتر و باکیفیتی به نمایش گذاشت و موقعیت‌های زیادی روی دروازه خیبر خلق کرد؛ این در حالی است که معمولاً ایجاد موقعیت مقابل این تیم کار دشواری است. خلق موقعیت به تلاش بازیکنان بستگی دارد و باید از آنان بابت عملکردشان تشکر کنم.

سرمربی تراکتور درباره صحنه اخراج اشترکال گفت: من از صحنه دور بودم و آن را به‌درستی ندیدم، اما به نظر می‌رسید بی‌احتیاطی صورت گرفته است. باید خودمان را کنترل کنیم تا اخراج‌های بچگانه نداشته باشیم. تیم بزرگ و بازیکن بزرگ نباید مرتکب چنین اشتباهاتی شوند. باید تلاش کنیم در بازی‌های آینده با ۱۱ بازیکن بازی را ادامه دهیم؛ چراکه ۱۰ نفره شدن کار را بسیار سخت می‌کند و دوندگی بیشتری می‌طلبد. با این حال، عملکردمان خوب بود و در دو بازی اخیر پس از ۱۰ نفره شدن توانستیم بازی را کنترل کنیم. کیفیت تیم نیز باعث شد به گل برسیم.

وی ادامه داد: وقتی هر دو تیم ۱۱ نفره بودند، ما کاملاً سوار بر بازی بودیم. می‌دانستیم حریف روی ضدحملات برنامه دارد و در یک صحنه نیز غافلگیر شدیم. پس از آن بازی را کنترل کردیم و نمایش باکیفیتی داشتیم. بعد از ۱۰ نفره شدن نیز عملکرد خوبی ارائه کردیم. سپس هر دو تیم ۱۰ نفره شدند و در شرایط برابر هم موقعیت‌های زیادی داشتیم، گل سوم را نیز به ثمر رساندیم و حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم. مهم کسب سه امتیاز بود. از بازیکنان تشکر می‌کنم و بابت گل‌های به‌ثمررسیده و این پیروزی به آنان تبریک می‌گویم.

نکونام درباره استفاده از اشترکال به جای مغانلو گفت: بازیکنان می‌دانند که کیفیت و عملکردشان در تمرینات برای من اهمیت دارد. بازیکنی که بهترین عملکرد را داشته باشد، بازی می‌کند. هر زمان نیاز به تغییر باشد، چه در بین دو نیمه و چه در نیمه اول، این کار را انجام می‌دهم. امروز از تومیسلاو استفاده کردیم؛ او در بازی گذشته عملکرد خوبی داشت، اما بی‌ملاحظه عمل کرد. خدا را شکر هاشم‌نژاد را نیز در اختیار داریم که در کنار سایر بازیکنان برای موفقیت تیم تلاش می‌کند. از تمام افرادی که در کنار تیم حضور دارند، می‌خواهم تمام‌وقت در خدمت تیم و بازیکنان باشند تا بتوانیم به موفقیت برسیم.

سرمربی تراکتور با اشاره به در پیش بودن تعطیلات فیفادی اظهار داشت: اکنون به تعطیلات می‌رویم. هواداران همواره از تیم حمایت کرده‌اند. امروز هوا سرد و بارانی بود و خودم شرمنده هواداران شدم که در چنین شرایطی برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند. مطمئن هستم در بازی‌های آینده نیز به ورزشگاه می‌آیند و تیم را حمایت می‌کنند. انرژی و حمایت آنان فوق‌العاده است. حتی زمانی که در تراکتور حضور نداشتم، هر بار به ورزشگاه می‌آمدم، این جو فوق‌العاده را می‌دیدم. حضور هواداران مایه دلگرمی است و به تیم کمک زیادی می‌کند.