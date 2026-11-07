کارشناس هواشناسی از وقوع سیل، رگبار باران و بارش برف تا سه‌شنبه در مازندران خبر داد.

هشدار وقوع سیل، رگبار و بارش تا سه‌شنبه در مازندران

هشدار وقوع سیل، رگبار و بارش تا سه‌شنبه در مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی، از شدت ناپایداری جوی از امروز شنبه ۱۶ تا سه شنبه ۱۹ آبان در استان خبر داد. وقوع سیلاب، رعدوبرق و ریزش سنگ از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی، از شدت ناپایداری جوی در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان از امروز شنبه ۱۶ تا سه شنبه ۱۹ آبان در استان خبر داد.

تاکامی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، وقوع سیلاب، رعدوبرق، ریزش سنگ و بارش برف در مناطق سردسیری از امروز آغاز شده و تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به شرایط جوی امروز اظهار داشت: آسمان در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان با رگبار شدید، رعدوبرق و وزش باد همراه خواهد بود که به دلیل شدت این پدیده، هشدار نارنجی صادر شده است.

تاکامی با تأکید بر خطرات ناشی از این سامانه افزود: با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلاب، ریزش سنگ و لغزندگی جاده‌ها در محور‌های کوهستانی بسیار بالا است.

پیش‌بینی روز‌های آتی؛ بارش‌های گسترده و برف در ارتفاعات

وی گفت: از یکشنبه تا سه‌شنبه بارش‌های گسترده در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که اوج شدت بارش‌ها از بعدازظهر دوشنبه تا بعدازظهر سه شنبه در استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در ادامه افزود: در ارتفاعات و مناطق سردسیری، بارش‌ها به صورت برف پیش بینی می‌شود. این سامانه بارشی از عصر روز سه‌شنبه به‌تدریج از استان خارج شده و چهارشنبه وضعیت جوی پایدار خواهد بود.

تاکامی با ارائه توصیه‌های ضروری از شهروندان و مسافران خواست:از تردد غیرضروری در محور‌های کوهستانی خودداری کنید و در صورت ضرورت، نهایت احتیاط را رعایت نمایید.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به مواج بودن دریا از امروز تا سه‌شنبه، از انجام هرگونه فعالیت دریایی خودداری شود.