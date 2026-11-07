فرماندار دورود گفت: مسیر راه‌آهن سراسری جنوب که امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ بر اثر ریزش کوه برای ساعاتی متوقف شده بود، بازگشایی شد.



به گزارش بر اثر بارندگی‌های شدید و ریزش کوه امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ برای ساعاتی حرکت قطارهای سراسری راه‌آهن سراسری جنوب در خط ریلی دورود متوقف شده بود با تلاش نیروهای عملیاتی و عوامل راهداری ، این مسیر ریلی بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ نصرالله فخر مجدیان گفت:

راه آهن لرستان ۱۵۵ کیلومتر طول دارد و اداره کل آن در شهرستان دورود است که امروز بر اثر ریزش با انسداد مسیر یک هزار و ۲۰۰ مسافر این محور از طریق اتوبوس و ناوگان حمل و نقل عمومی استان به مقصد های موردنظر منتقل شدند.