به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئوفی، شهردار سراب‌باغ با اشاره به اجرای این طرح گفت: عملیات آسفالت معابر سطح شهر در مساحتی حدود ۱۰ هزار مترمربع و با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان از محل قیر یارانه‌ای در حال انجام است.

وی هدف از اجرای این طرح را بهسازی معابر، زیباسازی فضای شهری و بهبود وضعیت تردد شهروندان عنوان کرد.

نورمحمدی، فرماندار آبدانان نیز با اشاره به وضعیت آسفالت معابر سراب‌باغ گفت: حدود ۲۰ درصد از معابر این شهر همچنان آسفالت نشده است که برای تأمین اعتبار و اجرای آسفالت این بخش‌ها؛ از مسیر‌های قانونی پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.