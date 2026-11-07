به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالناصر همتی در پایان سفر یک روزه خود به استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های سفر خود به استان بوشهر اظهار کرد: ابتدا بازدید میدانی از واحد‌های آسیب‌دیده در منطقه عسلویه شامل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها انجام شد و الحمدلله کارشناسان با جدیت و فداکاری در حال فعالیت هستند تا تعمیرات اساسی را در موعد مقرر به سرانجام برسانند. در همانجا نیز اعلام کردیم که بانک مرکزی و سامانه بانکی آمادگی کامل دارند تا برای جبران خسارت‌ها و تأمین نیاز‌های مالی، پشتیبانی‌های لازم را به عمل آورند تا هرچه سریع‌تر بخش‌های گاز و پتروشیمی به سطح سابق تولید و عرضه بازگردند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برگزاری نشست سه ساعته با فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و مسئولان استان بوشهر افزود: در این جلسه مسائل و مشکلات استان و فعالان اقتصادی از جمله موضوعات ارزی، پولی، بانکی و اعتباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد از طریق خطوط اعتباری ویژه بخش‌های تولیدی از سوی بانک مرکزی و همچنین کمک سامانه بانکی، طرح‌های نیمه‌تمام یا نیازمند پشتیبانی مالی تأمین اعتبار شوند تا روند کار با سرعت بیشتری پیش برود.

وی در خصوص تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین استان بوشهر، اظهار کرد: تعاونی‌های مرزنشین استان بوشهر تعهدات ارزی بر عهده دارند که باید ایفا شود و مقرر شد این موضوع را بررسی کرده و از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم تا دغدغه‌های این حوزه برطرف شود.

همتی با تأکید بر استمرار تأمین کالا‌های اساسی، یادآور شد: در زمینه کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی هیچگونه نگرانی وجود ندارد؛ چرا که از ابتدای سال تا کنون و در مدت ۷.۵ ماه گذشته، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات این اقلام تأمین شده و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت و امیدواریم اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز به تدریج نتایج ملموس تری به همراه داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به توطئه‌های دشمنان در جنگ اقتصادی یادآور شد: دشمنان به دنبال فروپاشی اقتصادی و به هم ریختن اقتصاد کشور بودند و اگرچه با وارد کردن فشار اقتصادی به مردم لطمه زدند و مشکلاتی ایجاد کردند، اما در تحقق اهداف اصلی خود شکست خوردند. با مقاومت رزمندگان اسلام در بُعد نظامی و پایداری مردم در کنار برنامه‌های اقتصادی دولت، دشمنان هیچ‌گاه به اهداف خود برای به زانو درآوردن ایران اسلامی نرسیدند و به‌زودی بیش‌از پیش متوجه خواهند شد که این‌گونه فشار‌ها هیچ فایده‌ای برای آنها نخواهد داشت.