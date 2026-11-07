به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن گفت: شش عملیات نظامی ویژه با شمار زیادی موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد اجرا کردیم.

وی در ادامه افزود: عملیات نخست، فرودگاه بین‌المللی خالد و مخازن نفت و برج تقطیر متعلق به شرکت آرامکو در ریاض را هدف قرار داد و به لطف خدا با موفقیت به هدف خود رسید.

یحیی سریع تاکید کرد: عملیات دوم، شرکت آرامکو در خریص را هدف قرار داد و به لطف خدا با موفقیت به هدف خود رسید.

وی تصریح کرد: عملیات سوم، ایستگاه شماره ۸ پمپاژ در منطقه الدوادمی را هدف قرار داد و به لطف خدا با موفقیت به هدف خود رسید.

یحیی سریع خاطرنشان کرد: عملیات چهارم، محل استقرار نیروهای دشمن سعودی در اردوگاه گارد ملی در نجران را هدف قرار داد و به لطف خدا شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

وی همچنین گفت: عملیات پنجم، محل استقرار نیروهای دشمن سعودی در شرق استان الجوف را در سه مرحله هدف قرار داد. این عملیات باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از نیروهای دشمن سعودی شد که افسر سعودی، فارس الشمری، فرماندهی آنها را برعهده دارد.

یحیی سریع در ادامه افزود: عملیات ششم، محل استقرار نیروهای دشمن سعودی در شرق دو شهرستان رغوان و مدغل در استان مأرب را هدف قرار داد. عملیات ششم شمار زیادی کشته و زخمی در میان نیروهای دشمن بر جای گذاشت که افسر سعودی، فارس الشمری، فرماندهی آنها را برعهده دارد.

وی تاکید کرد: عملیات‌های ما در چارچوب پاسخ به تجاوز وحشیانه سعودی علیه کشورمان و جنایات این کشور در حق ملت ما انجام می‌شود. عملیات‌های ما در پاسخ به دو جنایت دشمن انجام می‌شود: جنایت علیه فروشندگان و خریداران در بازار الحضاره در الوازعیه و جنایت علیه ساکنان بی‌دفاع خانه‌هایشان در شهرستان بنی‌حشیش.

وی افزود: به شاخ شیطان، دشمن جنایتکار سعودی، تأکید می‌کنیم که در گرفتن انتقام خون فرزندان ملت عزیزمان کوتاهی نخواهیم کرد. به دشمن سعودی، قاتل کودکان و زنان، تأکید می‌کنیم در برابر هر جنایت و تجاوز، بهای سنگینی خواهد پرداخت. خون ملت ما ارزشمند است و دفاع از آن مسئولیتی دینی و اخلاقی بر عهده ماست. به عملیات‌های خود در عمق خاک عربستان سعودی و تحمیل معادله محاصره در برابر محاصره، تشدید تنش در برابر تشدید تنش و هدف قرار دادن محل های استقرار نیروهای دشمن سعودی و افسران آن ادامه می‌دهیم.