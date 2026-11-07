فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از دستگیری سه مرد متهم به ربایش یک زن در عملیات مهار پلیس و توقیف خودروی مورد استفاده آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی‌اصغر غلامزاده" گفت: در پی اعلام مرکز فرماندهی انتظامی استان مبنی بر وقوع یک فقره ربایش یک زن توسط سه مرد با یک دستگاه خودروی سواری زانتیا نقره‌ای‌رنگ از بجنورد، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان گرمه قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی شهرستان و مأموران پاسگاه انتظامی رباط‌قره‌بیل با اجرای طرح مهار ، اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی افراد موردنظر با هماهنگی مرجع قضایی وارد عمل شده و در عملیاتی پلیسی هر سه متهم را دستگیر کردند، تصریح کرد: خودروی زانتیا مورد استفاده در این ماجرا توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.