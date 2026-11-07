

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم خاتون بم نماینده ایران در لیگ فوتبال قهرمانان زنان آسیا شنبه ۱۶ آبان در سومین بازی مرحله گروهی لخود به مصاف تیم «آیوادی» میانمار رفت و با نتیجه سه بر صفر شکست خورد.

خاتونی‌ها در دو بازی قبلی خود نیز با نتیجه چهار بر یک مقابل «لئونسا کوبه» ژاپن و ۶ بر یک مقابل تیم «نگوهیانگ» کره شمالی شکست خورده بودند.

به این ترتیب خاتون با سه شکست متوالی، ۱۳ گل خورده و ۲ گل زده با قرار گرفتن در رده چهارم گروه یک، از مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا حذف شد.