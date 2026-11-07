مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، در واکنش به انتشار خبری درباره فوت یک مادر جوان پس از زایمان در بیمارستان امام خمینی اهواز، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصیب رفیع‌پور گفت: این مادر ۳۸ ساله روز شنبه دوم آبان‌ماه برای انجام چهارمین زایمان خود که سومین سزارین وی بود در بیمارستان امام خمینی هواز بستری شد و صبح روز سوم آبان‌ماه به اتاق عمل منتقل شد. عمل سزارین این مادر حدود یک ساعت و ۱۰ دقیقه به طول انجامید و در جریان عمل، مشکل خاصی گزارش نشد.

وی ادامه داد: پس از پایان جراحی نیز بیمار به بخش منتقل شد و تحت مراقبت‌های معمول پس از عمل، مشابه سایر مادرانی که در آن روز سزارین شده بودند، قرار گرفت. این مادر در یک اتاق سه‌تخته بستری بود که دو تخت دیگر نیز بیمار داشتند و همراهان بیماران هم در اتاق حضور داشتند و همراه این مادر نیز از بستگان نزدیک وی بودند و بیمار در طول مدت بستری از همراه برخوردار بود.

مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادامه داد: تا حدود ساعت چهار بامداد روز بعد، مورد خاصی در وضعیت بیمار گزارش نشده بود، اما در این ساعت زمانی که برای رفتن به سرویس بهداشتی از تخت بلند شد، دچار بدحالی شد و به زمین افتاد. پس از انتقال وی به تخت، اقدامات احیای پزشکی آغاز شد، اما این اقدامات موفقیت‌آمیز نبود و بیمار جان خود را از دست داد.

رفیع‌پور درباره ادعای منتشرشده مبنی بر بستری بودن مادر در اتاقی تنها و قفل شدن در آن نیز گفت: اساسا در این بخش بیمارستان اتاق یک‌تخته نداریم که بخواهیم بیماری را به‌صورت اختصاصی در چنین اتاقی بستری کنیم این مادر در یک اتاق سه‌تخته بستری بود که ۲ بیمار دیگر نیز در آن حضور داشتند و همراهان بیماران هم در اتاق بودند. بنابراین، ادعای منتشرشده درباره قفل بودن در اتاق و فراموش شدن بیمار با توضیحات ارائه‌شده درباره شرایط بستری وی مطابقت ندارد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع این حادثه، بررسی‌های لازم در دستور کار دانشگاه قرار گرفت، تصریح کرد: گروهی از کارشناسان و افراد باتجربه دانشگاه حتی در منزل متوفی حاضر شدند و با خانواده و همراه بیمار گفت‌و‌گو کردند و پرونده پزشکی بیمار به‌طور کامل بررسی و اظهارات تمامی عوامل مرتبط، از پزشک و ماما تا پرستار و نیرو‌های خدماتی، اخذ شده است.

مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز افزود: کمیته بیمارستانی با حضور گروه زنان، مدیر درمان، رئیس بیمارستان و معاون درمان بیمارستان تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ شده است، مکاتبات با پزشکی قانونی نیز برای مشخص شدن علت قطعی فوت انجام شده و کمیته دانشگاهی بررسی این حادثه هم برای روز چهارشنبه همین هفته برنامه‌ریزی شده است.

رفیع پور با ابراز تاسف از وقوع این حادثه گفت: مرگ مادر یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی است که می‌تواند رخ دهد و به‌ویژه با توجه به شرایط خانوادگی و اجتماعی این مادر، این اتفاق برای ما بسیار متأثرکننده است.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه، اقداماتی از همان ساعات اولیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اگر در بررسی‌ها قصور یا تخلفی از سوی هر یک از عوامل دخیل احراز شود، قطعا فرد یا افراد مسئول شناسایی و با آنان برخورد خواهد شد. البته باید منتظر نتیجه بررسی کمیته‌های تخصصی و اعلام نظر پزشکی قانونی درباره علت قطعی فوت باشیم.

رفیع پور همچنین با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حوزه کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار اظهار کرد: دانشگاه در ۲ سال اخیر اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده و سال گذشته میزان مرگ مادران نسبت به سال قبل از آن بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: این روند کاهشی تاکنون نیز حفظ شده و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از نظر شاخص‌های مربوط به مرگ مادران، در زمره دانشگاه‌های دارای عملکرد قابل توجه در سطح کشور قرار داشته است.