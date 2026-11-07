به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ «ارسلان خادمیان» گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری تعدادی ماینر قاچاق در یک باب منزل مسکونی در گچساران موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این منزل تعداد ۶ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و ضبط کردند.