کشف ۶ دستگاه ماینر قاچاق در گچساران
فرمانده انتظامی گچساران از کشف ۶ دستگاه ماینر قاچاق از یک باب منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ «ارسلان خادمیان» گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری تعدادی ماینر قاچاق در یک باب منزل مسکونی در گچساران موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این منزل تعداد ۶ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ ه مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.