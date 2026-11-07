بارش رحمت الهی، هوای پاییزی قزوین را طراوتی دوباره بخشید؛ بارانی که زمین‌های تشنه را سیراب کرد و لبخند رضایت و حس و حال ناب زندگی را به چهره شهروندان آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نخستین قطره‌های باران که روی شیشه‌ها نشست، گویی غبار خستگی را از تن شهر شست. آسمان قزوین امروز بوی زندگی گرفت. پیچیدن عطر خاک باران‌خورده در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، فضایی دل‌نشین ساخت که هر رهگذری را برای لحظه‌ای هم که شده، به تماشا واداشت.

کودکان با چترهای رنگی‌رنگی و چکمه‌های بارانی، بی‌توجه به خنکای هوا، با شوق و ذوق در چاله‌های آب پریدند و کاسبان محلی با لبخند و چای داغ، به استقبال این طراوت پاییزی رفتند. باران نه تنها طراوت را به درختان و فضای سبز هدیه داد، بلکه دل‌های مردم را هم گرم کرد؛ چرا که این بارش، نویدبخش روزهایی پربار برای زمین‌های کشاورزی و سرسبزی دوباره دشت قزوین است.