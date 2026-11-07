\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0630\u0641 \u0634\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u0645\u0634\u0645\u0648\u0644\u0627\u0646 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0628\u0631\u06af \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\n \n