معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان از کشف دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی در اکرم آباد یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کریم زاده اظهار داشت: ماموران اداره مهاجرت و گذرنامه با گشت زنی هدفمند در منطقه اکرم آباد دو دستگاه موتورسیکلت اوراقی را مشاهده کردند.

وی ادامه داد: با استعلام از مرکز فوریت‌های پلیسی، مشخص شد موتورسیکلت‌ها سرقتی است که به همین منظور تحویل عوامل کلانتری شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد گفت: سارقان نیز شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار قرار دارد.