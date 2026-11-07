دو توافق‌نامه اجرایی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد، با حضور معاونان رئیس‌جمهور و وزرای آموزش و پرورش و بهداشت امضا و مبادله شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، توافق‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، به امضای «محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، «محمد کاظمی»، وزیر آموزش و پرورش و «علیرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسید و مبادله شد.

همچنین توافق‌نامه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد، نیز به امضای «محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و «علاءالدین رفیع‌زاده»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس اداری و استخدامی کشور، رسید و مبادله شد.

«محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، با تأکید بر ضرورت استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی گفت: منابع کشور باید متناسب با عملکرد و نتایج خدمات ارائه‌شده هزینه شود تا از هدررفت اعتبارات جلوگیری و بهره‌وری در نظام اداری افزایش یابد.

قائم‌پناه با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در اصلاح نظام‌های اقتصادی و اداری، گفت: پس از ناکارآمدی نظام‌های کاملاً دولتی در برخی کشورها، حرکت به سمت واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی آغاز شد، اما حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش و امنیت به دلیل ماهیت حاکمیتی خود قابل واگذاری کامل نیستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بخش‌هایی را که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد، با بهره‌گیری از روش‌های کارآمد و مبتنی بر عملکرد اداره کرد. یکی از راهکار‌های مهم در این زمینه، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت متناسب با نتایج فعالیت‌هاست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این رویکرد از مبانی علمی و اقتصادی برخوردار است، گفت: در بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذار منابع خود را بدون ارزیابی نتیجه هزینه نمی‌کند، بلکه بررسی می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام‌شده تا چه اندازه به تحقق اهداف و ایجاد ارزش منجر خواهد شد. بنابراین، در نظام اداری نیز ناگزیر هستیم هزینه‌کرد منابع را به نتیجه خدمات ارائه‌شده پیوند بزنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی صرفاً به وضع قانون و آیین‌نامه جدید نیاز ندارد، گفت: مهم‌تر از مقررات، شکل‌گیری این باور در مدیران است که منابع عمومی باید به‌درستی و متناسب با عملکرد هزینه شود. اگر این فرهنگ در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود، می‌توان بدون پیچیدگی‌های اداری، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشت.

وی ضمن قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل همکاری در اصلاح فرایند‌های حسابداری و فراهم‌کردن زمینه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، گفت: اصلاح نظام حسابداری یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای این برنامه بود که با همراهی این وزارتخانه اقدامات مؤثری برای رفع آن انجام شده است.

قائم‌پناه همچنین از تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی برای استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و خواستار همراهی وزیران، معاونان، مدیران مالی دانشگاه‌ها و مسئولان دستگاه‌ها برای اجرای این رویکرد شد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تجربه پرداخت مبتنی بر عملکرد در نظام سلامت، گفت: در بخش‌هایی از نظام پزشکی، پرداخت‌ها بر اساس میزان فعالیت و خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود؛ به این معنا که پزشک متناسب با عمل جراحی یا ویزیت انجام‌شده، دریافتی خواهد داشت. این تجربه نشان می‌دهد که پرداخت مبتنی بر عملکرد رویکردی تازه و غیرقابل اجرا نیست و می‌توان آن را در سایر بخش‌های نظام اداری نیز توسعه داد.

قائم‌پناه در پایان تأکید کرد: اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مدیریت منابع مالی و انسانی بر اساس نتایج، از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم است و تحقق آن می‌تواند به استفاده بهینه از منابع کشور، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و جلوگیری از هدررفت اعتبارات، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی، کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهره‌وری در هزینه‌کرد منابع عمومی، گفت: دیگر نمی‌توان با روش‌های گذشته و صرف هزینه‌های بالا در مقابل خروجی اندک به اداره کشور ادامه داد و همزمان با اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح ساختاری دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای نیز در دستور کار تدوین لایحه بودجه سال آینده قرار خواهد گرفت.

«سیدحمید پورمحمدی» با بیان اینکه منابع عمومی باید به‌صورت دقیق و هدفمند هزینه شوند، گفت: باید مشخص باشد خدماتی که به مردم ارائه می‌شود با چه کیفیتی و چه قیمتی انجام می‌گیرد. هر اندازه بتوانیم منابع را دقیق‌تر به هدف نهایی برسانیم و استاندارد‌های ارائه خدمات را مشخص کنیم، زمینه گشایش و اصلاح در نظام بودجه‌ریزی کشور فراهم‌تر خواهد شد.

وی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را نوعی تغییر ریل در نظام بودجه‌ریزی دانست و افزود: در شرایط کنونی، فرصت‌های مهمی برای اصلاح ساختار وجود دارد و واقعیت این است که دیگر نمی‌توان با همان روش‌های گذشته و با هزینه‌های فراوان و خروجی محدود به فعالیت ادامه داد.

اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای و ادغام دستگاه‌ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت بازنگری در مأموریت دستگاه‌های اجرایی، گفت: برخی دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای در مقاطع خاصی از زمان ضرورت داشته‌اند، اما ممکن است امروز دیگر نقش مؤثری در توسعه کشور، بهبود معیشت مردم، تقویت دفاع یا ارائه خدمات عمومی نداشته باشند. بنابراین باید بررسی شود که ادامه فعالیت آنها تا چه اندازه با اولویت‌ها و نیاز‌های فعلی کشور تناسب دارد.

پورمحمدی ادامه داد: همزمان با اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاحات ساختاری برای تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز دنبال خواهد شد. در این مسیر باید ردیف‌هایی که ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد، مورد بازنگری قرار گیرند، دستگاه‌های قابل ادغام با یکدیگر ادغام شوند و مأموریت نهاد‌هایی که برای شرایط خاصی شکل گرفته‌اند، اما اکنون ضرورت فعالیت آنها تغییر کرده است، دوباره بررسی شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ابراز امیدواری کرد: تجربه دستگاه‌های پیشگام، به‌ویژه وزارتخانه‌هایی که اجرای این روش را آغاز کرده‌اند، به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود تا این مسیر با سرعت بیشتری در کشور دنبال شود.

تخصیص مستقیم منابع به مدارس و ذی‌نفعان نهایی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در حوزه آموزش و پرورش، گفت: در این روش، به‌جای آنکه منابع مالی پس از تخصیص به وزارتخانه، از مسیر استان‌ها و مناطق عبور کند و در نهایت به مدارس برسد، تلاش می‌شود اعتبارات مستقیماً به ذی‌نفع نهایی، یعنی مدرسه یا معلم، اختصاص پیدا کند.

وی افزود: در این الگو، ابتدا باید مشخص شود برای تربیت یک دانش‌آموز با کیفیت آموزشی معین، چه میزان هزینه لازم است و از مدرسه چه خروجی‌هایی انتظار می‌رود؛ از جمله سطح یادگیری، مهارت‌آموزی و توانایی حل مسئله دانش‌آموزان. سپس منابع متناسب با این استاندارد‌ها در اختیار واحد ارائه‌دهنده خدمت قرار می‌گیرد.

پورمحمدی تأکید کرد: اگر مدرسه‌ای بتواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد، باید امکان پرداخت بیشتر به معلمانی که برای بهبود سطح علمی و مهارتی دانش‌آموزان تلاش بیشتری می‌کنند، فراهم باشد. به این ترتیب، منابع به نقطه نهایی ارائه خدمت می‌رسد و پرداخت‌ها نیز با کیفیت عملکرد تناسب پیدا می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه این رویکرد در حوزه بهداشت و درمان نیز قابل اجراست، گفت: همان‌گونه که باید هزینه درمان یک بیمار در بیمارستان با کیفیت مشخص محاسبه شود، در آموزش نیز باید هزینه تربیت دانش‌آموز و استاندارد‌های مورد انتظار به‌روشنی تعیین شود. هدف نهایی این است که با کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کیفیت خدمات، منابع عمومی به شکل مؤثرتری در خدمت مردم قرار گیرد.

تدوین چارچوب توافق میان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی برای ورود به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

«محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور، گفت: یکی از موضوعات مورد تأکید در برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه در ماده ۱۸، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود تا در پایان اجرای برنامه، تحول مهمی در این حوزه رقم بخورد.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته و علاوه بر تکالیف قانونی سازمان برنامه و بودجه، جلسات منظم و جدی برای پیگیری و پیشبرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برگزار کرده است.

قاسمی با اشاره به الزامات آیین‌نامه بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم گفت: بر اساس این آیین‌نامه، لازم است در مرحله نخست، توافق‌نامه‌ای میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی متقاضی ورود به این فرایند تدوین و امضا شود.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سوی دیگر، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد را دنبال می‌کند و به همین دلیل، در جلسات برگزارشده درباره نحوه تنظیم توافق‌نامه و چارچوب ورود دستگاه‌های اجرایی به این فرایند، بحث‌های کارشناسی و مفصلی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از محور‌های اصلی مذاکرات، تعیین دامنه واحد‌های مجری بوده است، گفت: در این جلسات درباره اینکه چه دستگاه‌ها و واحد‌هایی مشمول این فرایند شوند و دامنه اجرای آن تا چه اندازه باشد، بررسی‌های جدی انجام شد؛ برای نمونه، این موضوع مطرح بود که آیا تمام بیمارستان‌ها وارد این فرایند شوند یا اجرای آن در ابتدا به چند بیمارستان محدود شود.

قاسمی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی با وزارتخانه‌ها، چارچوب توافق‌نامه با مشارکت معاونان و مسئولان دستگاه‌های مربوطه بررسی و نهایی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با امضای این توافق‌نامه، مبنای تفاهم و همکاری میان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم شود و این روند به تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت کمک کند.

در این نشست، گزارشی از روند اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط «نیلوفر دمنه»، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه شد.