مردم جنوب غرب خوزستان در دویست‌وپنجاه‌ودومین تجمع شبانه، با حضور گسترده در خیابان‌ها، بار دیگر بر وفاداری، همبستگی و ایستادگی خود در دفاع از میهن اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، خیابان‌های شهرهای جنوب غرب خوزستان همچون شب‌های گذشته، شاهد حضور پرشور مردم و سنگرداران خیابان بود؛ مردمی که با حضور مستمر در این تجمعات، پیام مقاومت، اتحاد و پایداری خود را به جهانیان مخابره کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، با تأکید بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، اعلام کردند تا تحقق اهداف و آرمان‌های میهن اسلامی و دفاع از عزت و سربلندی ایران، در صحنه حضور خواهند داشت.