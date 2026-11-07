به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در گفتگوی زنده با حضور در استودیوی خبر ساعت ۱۷، گفت: پیکر مطهر۷ تن از شهدای گمنام دفاع مقدس فردا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان خواهند شد؛ تا این دیار مقاوم آکنده از عطر ایثار و شهادت شود.

سرهنگ علی مرغزاری اظهار کرد: مراسم وداع با شهدا در شهرستان‌های چرداول، دره شهر و چوار ۱۸ آبان؛ هلیلان آبدانان و بدره ۱۹ آبان و شهرستان‌های ایوان، دهلران و ملکشاهی ۲۰ آبان ماه، برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس افزود: مراسم تشییع شهدا در شهر ایلام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز جمعه از میدان میلاد تا مصلای امام خمینی این شهر، برگزار می‌شود.