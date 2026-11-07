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در بسته " از مطالبه تا پاسخ" امروز پیگیر علت تاخیر در واگذاری زمین های طرح جوانی جمعیت در بیرجند شدیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخشهای خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش میشود و مطالبات شما هماستانیهای عزیز را منعکس خواهد کرد.
شما هم میتوانید مطالبات، مشکلات و درخواستهای خود از مسئولان را در قالب صدا، فیلم و عکس از طریق پیامرسانهای روبیکا، بله و ایتا به شماره زیر ارسال کنید تا در این بسته خبری پیگیری و منعکس شود.
📱 شماره ارسال پیام:
۰۹۱۰۸۹۹۴۸۲۵