فرمانده انتظامی استان از کشف پرونده تعهد ارزی به مبلغ ۸۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار دلیری اظهارداشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌های تجاری صادر کننده کالا مطلع شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و ملزم به پرداخت مبلغ ۸۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان یزد در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری خوب دستگاه قضایی با پلیس یزد گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.