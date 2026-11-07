به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای جوانان قهرمانی کشور، گرامیداشت شهدای جوان جنگ رمضان با حضور بیش از ۲۸۶ ورزشکار از ۲۶ استان کشور طی روز‌های ۱۳ تا ۱۵ آبان ماه به میزبانی اصفهان و در مجموعه ورزشی امام علی (ع) این شهر برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها کنعانی در رشته سنگ با کسب مقام سوم بر سکوی افتخار ایستاد.

هدایت تیم کردستان را حسن شریعتی بر عهده داشت.