معاون عمرانی فرمانداری ویژه آبادان از آغاز مطالعات پایش ایمنی و مقاوم‌سازی پل‌های ایستگاه ۷ و ۱۲ این شهرستان و بررسی محدودیت تردد خودروهای سنگین در این دو پل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان،نشست شورای ترافیک استان خوزستان با حضور مسئولان شهرستان‌های مختلف، از جمله آبادان برگزار شد و موضوع ایمن‌سازی و اعمال محدودیت ترافیکی در پل‌های ایستگاه ۷ و ۱۲ آبادان در دستور کار این نشست قرار گرفت.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه آبادان گفت: شهرداری آبادان به‌عنوان متولی، فرایند پایش ایمنی و مقاوم‌سازی این دو پل را با انتخاب مشاور آغاز کرده و مطالعات در این زمینه در حال انجام است.

ناصر مرداسی، افزود: در این نشست موضوع محدودیت تردد کامیون‌های بالای ۱۰ تن در هر دو پل مطرح شد و با توجه به این محدودیت، تعریف مسیرهای جایگزین برای تردد خودروهای سنگین ضروری است.