مأموران انتظامی موفق شدند یک کارگاه خانگی که مواد شوینده تقلیدی با برند معروف بازار را تولید و بسته‌بندی می‌کرد، در محدوده قرچک شناسایی و متهم را بازداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار پیمان لطیفی جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: متهم با جعل برند شوینده معروف بازار با استفاده از مواد بهداشتی قلابی تاریخ گذشته اقدام به بسته بندی مواد شوینده با گالن های ۳ لیتری ، برچسب و جعبه مخصوص می نمود.

وی افزود : از این محل بیش از ۶۰۰ گالن ۳ لیتری آماده تحویل به بازار و مقادیر زیادی مواد اولیه بسته بندی کشف و یک نفر متهم به مراجع قضایی معرفی شد.