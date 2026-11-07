نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تاکید بر نیاز جدی به توسعه صنایع تبدیلی افزود: جلوگیری از خام‌فروشی و فرآوری محصولات در استان زمینه تولید ثروت بیشتر، ایجاد ارزش افزوده و افزایش فرصت‌های اشتغال را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سیدحسن عاملی روز شنبه در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: تعداد کارخانه‌های اردبیل چهار برابر کشور همسایه است و در بسیاری از تولیدات صنعتی و تولیدات گلخانه‌ای در سطح کشور و منطقه نیز جایگاه شناخته شده‌ای داریم.

وی همچنین حمایت مستمر از صنایع بزرگ را در شرایط فعلی کشور ضروری دانست و بیان کرد: تداوم حمایت از این واحد‌ها برای حفظ تولید و تامین نیازمندی‌های مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.

آیت‌الله عاملی گفت: در برنامه‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات نباید صنایع خرد فراموش شود و این واحد‌ها نیز باید متناسب با ظرفیت و نیاز خود مورد حمایت قرار بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز شنبه به اردبیل سفر کرد، برنامه‌های سفر یک روزه وزیر در اردبیل بررسی و بازدید چند طرح، افتتاح یک واحد تولیدی و صنعتی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و نشست با فعالان اقتصادی بود.