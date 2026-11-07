به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر محسن رضایی در صفحه مجازی اش خطاب به آمریکایی‌ها نوشت: شما هم جنگ را باختید و هم انتخابات را. ونس شکست را پذیرفته، روبیو در آستانه خروج است، هگست به‌زودی برکنار می‌شود و فرمانده سنتکام هم حالا پادکستر شده است!

دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی همچنین نوشت: حالا دقیقاً در واشنگتن باید این پیام را به گوش چه کسی برسانیم که اگر جنگی را آغاز کنید، با پاسخی ویرانگر روبه‌رو خواهید شد.