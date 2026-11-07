رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار درباره خطرات بهداشتی ناشی از بارندگی‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب، از شهروندان خواست نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان،دکتر مهرداد شریفی با تأکید بر پرهیز از ترددهای غیرضروری در روزهای بارانی گفت: شهروندان از حضور در نزدیکی رودخانه‌ها و مناطق دارای آب‌گرفتگی خودداری کنند و زیر درختان، تابلوهای تبلیغاتی و پایه‌های برق قرار نگیرند.

وی با اشاره به ضرورت اطمینان از سلامت آب آشامیدنی افزود: در صورت نامشخص بودن وضعیت سلامت آب، شهروندان باید با مسئولان بهداشتی منطقه تماس بگیرند و در صورت نیاز، آب مصرفی را طبق دستورالعمل‌های بهداشتی گندزدایی کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره نحوه گندزدایی آب توضیح داد: برای هر لیتر آب، سه تا پنج قطره محلول کلر استفاده شود و پس از نیم ساعت، آب قابل مصرف است. همچنین برای مخازن آب باید به ازای هر مترمکعب، سه تا پنج گرم کلر استفاده شود.

شریفی با تأکید بر نگهداری بهداشتی مواد غذایی در شرایط بارندگی و احتمال سیلاب گفت: مواد غذایی باید در محل مناسب و ارتفاع بالاتر نگهداری شوند تا از تماس با آب آلوده و ورود حشرات در امان باشند.

وی همچنین از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون خواست در مناطق در معرض خطر سیلاب، پیش از وقوع حادثه به مکان‌های امن و دارای دسترسی به خدمات درمانی منتقل شوند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در ادامه از آمادگی هزار مرکز بهداشتی در استان خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پیش‌بینی شده است.

شریفی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای حفظ زنجیره سرد واکسن‌ها در زمان قطعی برق افزود: در همه شهرستان‌ها ژنراتورهای برق پیش‌بینی شده است که در کمتر از سه ثانیه پس از قطع برق وارد مدار می‌شوند و از سلامت واکسن‌ها و داروها محافظت می‌کنند.