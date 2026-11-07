پایگاه اورژانس در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، با پیگیری‌های مستمر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قم و تیم مدیریتی مرکز اورژانس و با همکاری و همراهی استانداری، مدیریت بحران استان، شورای اسلامی شهر، شهرداری قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های استانی، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پایگاه اورژانس در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) که پیش‌تر در این محدوده فعالیت داشت، به‌دلیل مسائل مرتبط با شرایط ساختمانی و اجرای طرح‌های نوسازی، مدتی از چرخه خدمت خارج شده بود با توجه به اهمیت راهبردی حرم مطهر و ضرورت تقویت پوشش فوریت‌های پزشکی در این محدوده پرتردد و حساس، راه اندازی شد.

در مرحله نخست، فعالیت پایگاه با استقرار ظرفیت موتورلانس آغاز شده است و توسعه و تکمیل ظرفیت خدمات آن متناسب با نیاز‌های عملیاتی در دستور کار قرار دارد.

راه‌اندازی مجدد این پایگاه، اقدامی فراتر از توسعه خدمات روزمره اورژانس و در راستای تقویت آمادگی عملیاتی، مدیریت تجمعات انبوه، پدافند غیرعامل و تاب‌آوری خدمات حیاتی در یکی از مهم‌ترین کانون‌های زیارتی و اجتماعی کشور است.