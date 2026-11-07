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استاندار مازندران از آمادهباش کامل استان برای مقابله با حوادث احتمالی سامانه بارشی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان با اشاره به پیشبینی ورود سامانه بارشی جدید به استان گفت: با توجه به شرایط جوی پیشرو، تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ شده و اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی مسیرهای آب، رودخانهها و نهرها و همچنین ابلاغ هشدارهای لازم به شهرداران، فرمانداران و بخشداران انجام گرفته است.
یونسیرستمی از لغو مرخصی مدیران و حضور میدانی فرمانداران و بخشداران خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و تأمین سوخت جایگزین تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در کاهش مخاطرات ناشی از بارندگیها افزود: شهروندان باید توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و از اسکان در حاشیه رودخانهها و نهرها و همچنین تردد غیرضروری در این مناطق خودداری کنند.
یونسی با بیان اینکه تمامی دستگاههای اجرایی استان در حالت آمادهباش قرار دارند، تصریح کرد: مرخصی مدیران لغو شده و فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی موظفاند تا پایان شرایط پیشبینیشده، بهصورت مستمر در محل خدمت و حوزه مأموریت خود حضور فیزیکی و فعال داشته باشند.
تأمین سوخت جایگزین برای مدیریت محدودیت گاز
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای تأمین انرژی و محدودیت گاز در کشور گفت: در پی شرایط ناشی از جنگ، کشور با حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری گاز مواجه شده و مدیریت مصرف انرژی، بهویژه در بخش سوخت، نیازمند همراهی و مشارکت جدی مردم است.
یونسی با تأکید بر تلاش مدیریت استان برای جلوگیری از اعمال محدودیت در تأمین انرژی شهروندان خاطرنشان کرد: رایزنیهای متعددی در سطح ملی و فراتر از آن برای تأمین سوخت مورد نیاز انجام شده و در همین راستا، ذخایر سوخت جایگزین استان نیز تقویت شده است.
مقام عالی دولت در مازندران ادامه داد: مخازن سوخت جایگزین استان در حد قابل توجهی تأمین و ذخیرهسازی شدهاند تا در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، امکان استفاده از ظرفیتهای جایگزین فراهم باشد.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و همراهی مردم در عبور از شرایط پیشرو، خواستار استمرار نظارت میدانی، آمادگی کامل مدیران و رعایت الگوی مصرف انرژی شد.
حمزه پور و گزارش این جلسه: