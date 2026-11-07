به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان با اشاره به پیش‌بینی ورود سامانه بارشی جدید به استان گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ شده و اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی مسیر‌های آب، رودخانه‌ها و نهر‌ها و همچنین ابلاغ هشدار‌های لازم به شهرداران، فرمانداران و بخشداران انجام گرفته است.

یونسی‌رستمی از لغو مرخصی مدیران و حضور میدانی فرمانداران و بخشداران خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و تأمین سوخت جایگزین تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی‌ها افزود: شهروندان باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و نهر‌ها و همچنین تردد غیرضروری در این مناطق خودداری کنند.

یونسی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در حالت آماده‌باش قرار دارند، تصریح کرد: مرخصی مدیران لغو شده و فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان شرایط پیش‌بینی‌شده، به‌صورت مستمر در محل خدمت و حوزه مأموریت خود حضور فیزیکی و فعال داشته باشند.

تأمین سوخت جایگزین برای مدیریت محدودیت گاز

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های تأمین انرژی و محدودیت گاز در کشور گفت: در پی شرایط ناشی از جنگ، کشور با حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری گاز مواجه شده و مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه در بخش سوخت، نیازمند همراهی و مشارکت جدی مردم است.

یونسی با تأکید بر تلاش مدیریت استان برای جلوگیری از اعمال محدودیت در تأمین انرژی شهروندان خاطرنشان کرد: رایزنی‌های متعددی در سطح ملی و فراتر از آن برای تأمین سوخت مورد نیاز انجام شده و در همین راستا، ذخایر سوخت جایگزین استان نیز تقویت شده است.

مقام عالی دولت در مازندران ادامه داد: مخازن سوخت جایگزین استان در حد قابل توجهی تأمین و ذخیره‌سازی شده‌اند تا در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، امکان استفاده از ظرفیت‌های جایگزین فراهم باشد.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم در عبور از شرایط پیش‌رو، خواستار استمرار نظارت میدانی، آمادگی کامل مدیران و رعایت الگوی مصرف انرژی شد.

حمزه پور و گزارش این جلسه: