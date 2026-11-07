به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از کاهش ۱۹۹ میلیون مترمکعبی مصرف آب، معادل ۳.۲ درصد، در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و همراهی مردم در اصلاح الگوی مصرف را از عوامل مؤثر در کاهش فشار بر منابع و تأسیسات آبرسانی دانست.

مسعود علویان با اعلام افزود: همراهی مردم و توجه به اصلاح الگوی مصرف آب، نقش مؤثری در کاهش فشار بر منابع آبی و تأسیسات آبرسانی داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب گفت: تداوم مشارکت شهروندان در مصرف بهینه و جلوگیری از هدررفت آب، از عوامل مهم حفظ منابع آبی و پایداری خدمات‌رسانی در شبکه آبرسانی کشور به شمار می‌رود.

ناهید خدادادی گزارش می دهد: