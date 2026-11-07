به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان،دکتر مهرداد شریفی با اشاره به افزایش خطر مشکلات تنفسی در این شرایط گفت: بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن تنفسی به‌ویژه انسداد مزمن ریه، کودکان مبتلا به آسم، سالمندان، بیماران قلبی و عروقی و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.

وی افزود: این افراد باید در ساعات ابتدایی بارندگی و روزهای بحرانی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک‌های استاندارد و فیلتردار مانند N95 استفاده کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین بسته نگه داشتن درها و پنجره‌ها، شست‌وشوی بینی با آب‌نمک رقیق پس از بازگشت به منزل و همراه داشتن داروهای تجویزشده برای بیماران مبتلا به آسم و آلرژی را از دیگر توصیه‌های پیشگیرانه دانست.

شریفی با تأکید بر پرهیز از فعالیت ورزشی در فضای باز تا ۲۴ ساعت پس از پایان بارندگی، گفت: مصرف میوه و سبزیجات تازه و پرهیز از غذاهای چرب و فست‌فود نیز برای کاهش التهاب بدن توصیه می‌شود.