\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u061b\u00a0 \u00a0\u062a\u0635\u0627\u062f\u0641\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u06af\u0631 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0627\u063a\u062f\u0627\u0631 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f\u0646\u062f.\n