فرمانده انتظامی تالش از کشف ۱۳۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق به ارزش بیش از ۵۵ میلیارد ریال و دستگیری ۵ متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی چوب قاچاق در ۳ واحد صنفی و یک منزل مسکونی در شهرستان تالش، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضائی، به محل‌های مورد نظر اعزام و ۱۳۲ تن چوب جنگلی قاچاق از ۳ واحد صنفی و ۷۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی غیرمجاز هم در جریان کنترل خودرو‌های عبوری، از یک وانت نیسان کشف کردند.

فرمانده انتظامی تالش با اشاره به دستگیری ۵ متهم ۲۸ تا ۶۲ ساله، ارزش چوب‌های کشف‌شده را ۵۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند.