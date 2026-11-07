به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با پیگیری‌های استاندار هرمزگان و مسئولان شهرستان و همچنین حمایت دستگاه قضایی، مقرر شد ظرفیت تولید این مجموعه به دو برابر افزایش یابد و روزانه ۳ هزار مترمکعب به ظرفیت عرضه آب شهرستان سیریک اضافه شود.

مجتبی قهرمانی در جریان بازدید از آب‌شیرین‌کن شهرستان سیریک و در حاشیه سفر به این شهرستان، با اشاره به مشکل کمبود آب در ۵۳ روستای بخش مرکزی سیریک افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این سفر مورد پیگیری قرار گرفت، مشکل کمبود آب در این روستا‌ها بود که به دلیل وجود برخی مسائل و چالش‌های اداری، با وجود آماده بهره‌برداری بودن فاز دوم آب‌شیرین‌کن، ظرفیت آن تاکنون وارد مدار تولید نشده بود.

وی گفت: در راستای تسریع در بهره‌برداری از ظرفیت این مجموعه، موضوعات مرتبط با مطالبات مالی، مسائل اداری و مشکلات پیمانکار آب‌شیرین‌کن نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

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قهرمانی افزود: با رفع موانع موجود و افزایش ظرفیت تولید و عرضه آب، مشکل کمبود آب مردم شهرستان سیریک، به‌ویژه ساکنان ۵۳ روستای بخش مرکزی برطرف شود.