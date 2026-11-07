به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فعلع گری گفت: با اشاره به بخشنامه دولت گفت: ادارات موظف‌اند مصرف گاز خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش دهند.

بر اساس این دستورالعمل سامانه‌های گرمایشی باید یک ساعت پیش از شروع فعالیت روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش شوند و در روز‌های تعطیل نیز از مدار خارج باشند.

فعله‌گری از دستگاه‌ها و مراکز آموزشی خواست با رعایت الگوی مصرف به پایداری شبکه گاز در روز‌های سرد سال کمک کنند.