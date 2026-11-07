به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، وزیر دفاع آلمان گفت: امکان ارسال سامانه‌های پاتریوت بیشتر به اوکراین را نداریم.

وزیر دفاع آلمان افزود: آلمان نمی‌تواند در زمینه ارسال بیشتر موشک‌های پاتریوت به اوکراین کمک کند.

بوریس پیستوریوس تاکید کرد: برلین انتظار دارد شرکای دیگر اروپایی تلاش‌های بیشتری در کمک به اوکراین انجام دهند.

وی در مصاحبه‌ای با گروه رسانه‌ای فونکه افزود: ارسال تجهیزات، به‌ویژه سامانه‌های پاتریوت، با دشواری‌هایی همراه شده است. آلمان تاکنون چندین سامانه و تعداد زیادی موشک هدایت‌شونده مربوط به آنها را تحویل داده است. در شرایط فعلی دیگر نمی‌توانیم کمک بیشتری ارائه کنیم.

وی تاکید کرد: هر تجهیزاتی که اکنون واگذار کنیم، تا مدتی قابل جایگزینی نخواهد بود و این مسئله شکاف‌هایی در سامانه دفاعی ما ایجاد می‌کند که نمی‌توانیم اجازه دهیم به وجود بیایند.»

او همچنین خاطرنشان کرد که کشور‌های دیگر «به‌مراتب کمتر کمک کرده‌اند» و تأکید کرد: آلمان انتظار دارد شرکای خود تلاش‌های بیشتری انجام دهند.

پیستوریوس گفت: «ما باید در نشست بعدی گروه تماس اوکراین در اواسط ماه نوامبر، بحثی بسیار جدی درباره این موضوع داشته باشیم.»

در همین حال، پیستوریوس احتمال برقراری آتش‌بس در اوکراین در آینده نزدیک را اندک دانست.

وزیر دفاع آلمان همچنین مدعی شد، توقف کمک‌ها به کی‌یف، آن‌گونه که حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) خواستار آن است، موجب سرازیر شدن گسترده پناهجویان اوکراینی به کشور‌های اروپای مرکزی و غربی خواهد شد.

آلمان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک به اوکراین است، برلین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۴۳.۳ میلیارد یورو کمک بشردوستانه و ۵۷.۶ میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار کی‌یف قرار داده است.

علاوه بر کانال‌های رسمی، سازمان‌های خصوصی و عمومی مختلف آلمانی نیز به‌طور منظم کمک‌های بشردوستانه به اوکراین ارسال می‌کنند.

در مقابل، طرف روسی بار‌ها اعلام کرده است که ارسال تسلیحات به حکومت کی‌یف صرفاً موجب طولانی‌تر شدن درگیری‌ها می‌شود.