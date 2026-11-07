به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی اظهار کرد: نباید اجازه داد اختلاف سلیقه‌های سیاسی به تفرقه تبدیل شود؛ چراکه در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی و اتحاد نیاز دارد.

وی با بیان این که حضور مستمر مردم در تجمع‌های شبانه اقدامی ارزشمند است، افزود: عظمت این برنامه‌ها تنها به تعداد جمعیت و شور و هیجان آن نیست؛ بلکه اخلاق، معرفت، نظم و احترام به دیدگاه‌های مختلف نیز باید در آن مورد توجه قرار گیرد.

استاندار ایلام همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی عوامل برگزارکننده با دستگاه‌های مسئول، حفظ امنیت و آرامش مردم را از اولویت‌های اصلی دانست و تشریح کرد: نیرو‌های مسلح، مردم و دولت سه ضلع اصلی حفظ اقتدار و امنیت کشور هستند و تقویت هماهنگی میان این سه بخش ضرورت دارد.

کرمی در پایان بر ضرورت توجه به حضور نسل جوان و نوجوان، تولید محتوای جذاب و تقویت مشارکت مردمی تأکید کرد و خواستار مقدم دانستن خدمت و وحدت بر اختلافات شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام هم در نشست هم‌اندیشی فعالان تجمع‌های شبانه مردمی؛ با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات داخلی، گفت: محور این تجمع‌ها مقابله با استکبار جهانی و حمایت از جبهه مقاومت است و باید با پرهیز از طرح مسائل اختلاف‌برانگیز، زمینه حضور و همراهی حداکثری مردم فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار با اشاره به اهمیت حضور مستمر مردم در صحنه؛ این حضور را اقدامی ارزشمند در مسیر دفاع از کشور دانست و افزود: تجمع‌های مردمی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت که با نگاه فراگیر؛ از سلایق و دیدگاه‌های مختلف استقبال کنند و افراد را به دلیل تفاوت‌های سیاسی یا ظاهری از حضور در جمع خود بازندارند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از دولت و دستگاه دیپلماسی در شرایط کنونی، خواستار پرهیز از تضعیف مسئولان و تبدیل اختلاف‌نظر‌های داخلی به دوگانگی در جبهه واحد کشور شد.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان؛ با اشاره به نقش فعالان مردمی در برگزاری تجمع‌های شبانه بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و پشتیبانی از این برنامه‌ها تأکید کرد و حضور مردم؛ به‌ویژه نسل جوان را از شاخص‌های مهم ارزیابی و همراهی اجتماعی و مشارکت مردمی دانست.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام با قدردانی از حضور مردم و تلاش عوامل اجرایی بر ضرورت تداوم این حرکت مردمی و تقویت مشارکت عمومی تأکید کرد.

سردار حسینی با بیان این که حضور مردم در صحنه، نقش مهمی در خنثی‌سازی عملیات نظامی، روانی و فرهنگی دشمن دارد، گفت: دشمن همچنان به دنبال ایجاد ناامنی و اغتشاش و کشاندن مردم به تقابل داخلی است و در چنین شرایطی، حفظ آمادگی و انسجام اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر مردمی ماندن تجمع‌ها افزود: این برنامه‌ها باید با محوریت مردم اداره شوند و زمینه حضور و مشارکت گسترده‌تر اقشار مختلف جامعه فراهم شود.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام؛ همچنین با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد آغاز تجمع‌های شبانه، این حرکت مستمر مردمی را کم‌نظیر دانست و بر ضرورت تقویت آن تأکید کرد.