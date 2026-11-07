به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار فیروزکوه گفت: با توجه به هشدار‌های صادر شده هواشناسی، بارش‌های امروز شهرستان قابل پیش بینی بود و که با آمادگی مجموعه ستاد مدیریت بحران فیروزکوه هیچ حادثه‌ای طبیعی که منجر به خسارت جانی و مالی به شهروندان شود در شهرستان رخ نداد.

ابوالفضل زمانی نژاد افزود: با توجه به تداوم بارش‌ها در روز‌های آتی، از شهروندان درخواست می‌شود از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه و مسیل‌های سطح شهرستان اجتناب کنند.