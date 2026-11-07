\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0627\u0644\u06cc\u06af\u0648\u062f\u0631\u0632 \u06af\u0641\u062a: \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637\u06cc\u00a0 \u06f4\u06f9 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647\u200c \u06a9\u0647 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0631\u0627\u0647 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u06f1\u06f5 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f:\u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc\u00a0 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.