بارش رحمت الهی در آذربایجان شرقی موجب شادی مردم به خصوص کشاورزان شده و حال و هوای شهرها را دلنشین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بارش های پاییزی علاوه بر تلطیف هوا حال‌وهوایی تازه به شهرهای آذربایجان شرقی بخشیده است.

بارش شدید باران در عصر روز شنبه موجب آبگرفتگی معابر و خیابان‌های خسروشهر شد و تردد شهروندان را با دشواری مواجه کرد.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی از روز یکشنبه با نفوذ توده هوای سرد به جو استان دمای هوا به طور میانگین و به صورت محسوس ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

مردم در استفاده از حامل‌های انرژی مدیریت مصرف را رعایت کنند و پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.