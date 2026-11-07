به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع‌رسانی فراجا اعلام کرد: در پی ادعای خلاف واقع آقای محمد قدیری ابیانه و اظهارات غیرمستند نسبت به عملکرد پلیس در مأموریت مبارزه با قاچاق سوخت؛ معاونت حقوقی فراجا از نامبرده در مراجع ذی‌صلاح قضایی شکایت کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، ضمن توصیه به ایشان بابت در نظر گرفتن صدقِ در گفتار، خاطرنشان کرد : ضروری است وی از خادمان حوزه نظم و امنیت عمومی کشور بابت طرح نسبت‌های ناروا عذرخواهی کند.