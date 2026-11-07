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رئیس پلیسراه مازندران از انسداد جاده چالوس امروز شنبه ۱۶ آبان در محدودۀ کندوان بهدلیل بارشهای شدید، احتمال ریزش سنگ و وقوع سیلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیسراه مازندران از انسداد جاده چالوس در محدودۀ کندوان بهدلیل بارشهای شدید، احتمال ریزش سنگ و وقوع سیلاب خبر داد.
سرهنگ عبادی افزود: این محدودیت در مسیر رفتوبرگشت و در محدودۀ هزارچم تا سیاهبیشه تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور:
- تردد در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (رفت و برگشت) تا اطلاع بعدی ممنوع است.
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل آب اسک تا شاهاندشت
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل مهستان تا گلدشت و محدودههای گلشهر و محمدشهر
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا محمدشهر
- ترافیک سنگین درآزادراه تهران – ساوه محدوده رضی آباد
- ترافیک سنگین در محور تهران – شهریار در برخی از مقاطع
- تردد روان در محورفیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور هراز مسیر (شمال به جنوب)
- ضمنا محورهای شمالی دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات میباشند.
- بارش باران و مه گرفتگی در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین، چهارمحال وبختیاری، تهران، البرز، ایلام، اصفهان، خوزستان، زنجان
* محور مسدود شریانی:
۱- محور چالوس و آزادراه تهران – شمال (رفت و برگشت)
* محور مسدود غیرشریانی:
۱- دهق – گلپایگان
۲- کمربندی محلات