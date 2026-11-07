یادمان‌های دفاع مقدس آبادان میزبان کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی از سراسر کشور است؛ نوجوانانی که برای آشنایی با فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا به مناطق عملیاتی جنوب سفر کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان،یادمان شهدای دشت ذوالفقاری آبادان این روزها پذیرای دانش‌آموزانی است که از نقاط مختلف کشور در قالب کاروان‌های راهیان نور به آبادان سفر کرده‌اند.

این دانش‌آموزان با حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس، ضمن آشنایی با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان، از تجربه حضور در سرزمین شهدا و شناخت بیشتر زندگی آنان می‌گویند.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در این اردو با اشاره به روحیه ایثار و فداکاریشهدا گفت: ازخودگذشتگی رزمندگان دفاع مقدس برای ما الگوست و تلاش می‌کنیم راه و آرمان آنان را ادامه دهیم.هرچند سال‌ها از دوران دفاع مقدس می‌گذرد، فرهنگ ایثار، مقاومت و عشق به میهن همچنان نسل امروز را به قهرمانان دیروز پیوند می‌دهد.

کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی در این سفر از یادمان‌های والفجر ۸ اروندکنار و شهدای دشت ذوالفقاری در آبادان و یادمان‌های دفاع مقدس خرمشهر بازدید می‌کنند.

مناطق عملیاتی آبادان و خرمشهر در ماه آینده نیز میزبان کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی از سراسر کشور خواهند بود.