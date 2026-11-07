به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با تأکید بر نقش کلیدی و انکارناپذیر راه‌های بین‌مزارع در کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل دسترسی به اراضی کشاورزی اظهار داشت: جاده‌های بین‌مزارع شریان‌های حیاتی بخش کشاورزی هستند و بهبود کیفیت آنها به طور مستقیم بر بهره‌وری، کاهش ضایعات محصولات و تسهیل تردد ادوات کشاورزی تأثیرگذار است.

میرجلیلی افزود: چاه انقلاب بندرآباد یکی از مناطق مستعد و فعال کشاورزی در شهرستان است که کشاورزان با مشکلات تردد در این مسیر مواجه بودند که نیازمند توجه و مداخله جدی است.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: خوشبختانه با نگاه مثبت و حمایتی بخشدار مرکزی، پیگیری‌های لازم برای بهسازی و تسطیح این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.