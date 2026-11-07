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با قول مساعد بخشدار مرکزی اشکذر استان یزد مسیر دسترسی کشاورزان چاه انقلاب بندرآباد بهسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با تأکید بر نقش کلیدی و انکارناپذیر راههای بینمزارع در کاهش هزینههای تولید و تسهیل دسترسی به اراضی کشاورزی اظهار داشت: جادههای بینمزارع شریانهای حیاتی بخش کشاورزی هستند و بهبود کیفیت آنها به طور مستقیم بر بهرهوری، کاهش ضایعات محصولات و تسهیل تردد ادوات کشاورزی تأثیرگذار است.
میرجلیلی افزود: چاه انقلاب بندرآباد یکی از مناطق مستعد و فعال کشاورزی در شهرستان است که کشاورزان با مشکلات تردد در این مسیر مواجه بودند که نیازمند توجه و مداخله جدی است.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی شهرستان افزود: خوشبختانه با نگاه مثبت و حمایتی بخشدار مرکزی، پیگیریهای لازم برای بهسازی و تسطیح این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.