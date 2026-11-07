\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u06cc \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u06f1\u06f6 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u062f\u0648 \u0628\u0631 \u0635\u0641\u0631 \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0627 \u06f1\u06f4 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647\u200c\u06cc \u0646\u0647\u0645 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u06cc \u0633\u06cc\u0632\u062f\u0647\u0645 \u06f2\u06f8 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062e\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n