به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منوچهر صادقی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و تداوم ناپایداری‌های جوی اظهار کرد: تمامی عوامل و نیروهای خدمات شهری شهرداری اسلامشهر با تجهیزات کامل در آماده‌باش به سر می‌برند و خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه مشکل آب‌گرفتگی در معابر مختلف شهر گزارش نشده است.

وی افزود: خدمات‌رسانی به شهروندان و پایش وضعیت معابر بدون وقفه جریان دارد و مدیریت شهری با رصد دقیق شرایط، آماده پاسخگویی به هرگونه نیاز خدماتی ناشی از بارندگی است.

همچنین در ادامه، ابراهیم نصیری، مدیر خدمات شهری شهرداری اسلامشهر، با اشاره به لایروبی انهار پیش از آغاز فصل بارش‌ها گفت: تیم‌های اجرایی از ساعات پایانی شب گذشته در میدان حضور دارند و تمامی مناطق و نواحی با دریافت دستورالعمل‌های لازم، مأمور رفع سریع هرگونه مشکل احتمالی و تداوم رفت‌وروب و نظافت شهری هستند.